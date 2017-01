Viljandimaal hukkus liiklusõnnetuses inimene

Õnnetuses hukkus sõiduauto roolis olnud mees.

Maasturit juhtinud 20-aastase mehe kirjelduse järgi tuli tema Tartu poolt ning ületas Oiu silla 60-kilomeetrise tunnikiirusega. Seejärel märkas ta pimeda kurvi järel, et tema sõidureas tuleb talle vastu teine auto. Noormees oli küll üritanud teisele poole keerata, kuid aega ei jätkunud. Järgnes laupkokkupõrge.

Maasturi roolis olnud mees väljus kokkupõrke järel purunenud autost vigastusteta.

Sündmuskohal oleva Sakala ajakirjaniku Rannar Raba sõnul juhtus õnnetus Tartu ja Viljandi vahelise maantee kõige ohtlikumas paigas, kus on teineteise järel järsud kurvid. Lisaks on tee seal praegu väga libe. Liiklus on teel takistatud.

Kokkupõrke tulemusena paiskus sõiduauto teelt välja võssa. Maastur jäi teele.

Samas kohas juhtus traagiline õnnetus paar aastat tagasi. Toona hukkus seal üks naine.