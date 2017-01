Täna saab Viljandis jõulukuuse ära anda

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Liisi Preedini sõnul ei tohi jõulukuuske pärast pühadeaega visata segaolmejäätmete või pakendikonteineri kõrvale. Need korjatakse linnast kokku graafiku alusel. Linnavalitsus palub, et kõik kodanikud, kes soovivad oma jõulupuu ära anda, tooksid oma pühadekuuse just antud ajaks endale sobivasse kohta.

Muul ajal saavad viljandlased kuuski tasuta ära anda Viljandi jäätmejaamas aadressil Pärnu mnt 36.