Rokimehed raputavad lennukitehast

Val Tvoar on tuntud ja tunnustatud kitarrist, lugude kirjutaja, multi-instrumentalist ning ansamblite Soul Thrower ja Human Ground asutaja. Rokisõbrad peavad tema mängustiil ebaeestlaslikult punktuaalseks ja energiliseks ning nendivad, et see käib ühte sammu bluusilike soolode ja ürgmeheliku vokaaliga.

Val Tvoariga (vokaal ja kitarr) astuvad lavale Silver Suu (kitarr), J.B. (bass) & Maik Grüner (trummid).

Ühtlasi mängivad rokiklubilistele eestimaised bändid Machete ning Sounds of September. Samuti tuleb lavale Läti kollektiiv Sanctimony.

Täpsem info rokiklubi kohta on leitav Facebookist. Sissepääs on tagatud muusikasõpradele, kes on vähemalt 18-aastased.