Trad.Attack! annab kevadel välja uue albumi

See on salvestatud Tartu stuudios Clockworks ja selle miksib Silver Lepaste. Lisaks bändile, kes on oma albumi produtsendid, teeb kaasprodutsendina kaasa Erki Pärnoja.

«Kui oma esimese albumi »AH!« tegime tõugatuna värskest koosmängu tuhinast ja publiku positiivsest reaktsioonist, siis »Kullakarva« taga on lisaks loendamatutele loomeproovidele ka tundide viisi filosoofilisi vestlusi omavahelistest arusaamadest ning nii maailma kui muusika olemusest,» rääkis trio liige Jalmar Vabarna. «Oleme üksteist oluliselt paremini tundma õppinud ning see on bänditegemise ja koos loomise terviklikuks muutnud.»

Uus album ilmub mais, enne seda avalikustatakse kaks singlit ja muusikavideot. Videote režissöör on Martti Helde («Risttuules»). Samuti alustab Trad.Attack! kevadel ülemaailmse albumi esitlustuuri, mille kestel antakse kaks kontserti ka kodumaal.