Hävitajad harjutavad Eesti õhuruumis

Paugukuningas Eedu

Kui tavainimesele on ilutulestik üürike elamus, siis Arnika juhi Eduard Tani kohta on firmas töötavatel pürotehnikutel oma nali: too olevat püssirohust nii läbi imbunud, et tema lähedale lahtise tulega minna ei julge – kunagi ei tea, millal võib pauk käia.