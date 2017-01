Tänavaküsitlus: millised on teie ootused alanud aastale?

Kaisa Linnu / Marko Saarm

Kaisa Linnu,

lapsega kodus

Ehkki poja Robini sünd muutis minu eelmise aasta väga eriliseks, tahaks ikka loota uuest aastast veelgi enam õnne. Et oleksime terved ja majanduslikult läheks elu ülesmäge.









Indrek Zalekšin / Marko Saarm

Indrek Zalekšin,

ehitaja

Et ma saan aprillis isaks, on mul mõistagi kõige suurem soov, et mu lapse sünd läheks õnnelikult. Kindlasti tuleb väga meeldejääv aasta.









Mati Mätlik / Marko Saarm

Mati Mätlik,

turvatöötaja

Sellel aastal jõuan seitsmekümnenda sünnipäevani, kas ma seda just ootan, aga oluline tähtpäev ikka. Eelkõige loodan, et oleks tervist. Tervis on inimese kõige olulisem vara.







Marek Susi / Marko Saarm

Marek Susi,

tööline

Ootame ikka paremat. Peresoojust ja eks sedagi, et majanduslikult oleks aasta edukas. Ootaks stabiilsemat elu.











Aivar Trallmann / Marko Saarm

Aivar Trallmann,

kontserdikorraldaja

Ootan huviga uusi kontserte ja et Viljandi publik neid senisest enam üles leiaks. Juba märtsis ja aprillis tuleb meil masendavalt palju häid asju. Selle aasta üks olulisemaid sündmusi saab minu jaoks kindlasti olema Viljandi vanamuusika festival. Loe kuidas tahad, aga tänavu saab festival teoks 35. korda nii et väike juubelihõng on sellel küljes.







Helle Paldra / Marko Saarm

Helle Paldra,

pensionil tantsuõpetaja

Eelkõige ootan ma uuelt aastalt stabiilsust. Ma mõtlen seda nii maailmas kui kodumaal. Kodumaal just majanduslikku stabiilsust. On väga oluline, et meie noored ei peaks kodukohast ja kodumaalt lahkuma ja kaugel maal endale elatist teenima. See on peredele ikkagi väga ränk katsumus.