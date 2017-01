Kiosk saab esmaspäeval autosõidu

Hedli Kivilaan

Kioski omanik Aasa Külalistemaja juhataja Hedli Kivilaan selgitas, et tegemist on suure veosega ning seetõttu häirib see linnas mõne hetke autoliiklust. «Kõik vajalikud load suure veosega liikumiseks on meil olemas,» lausus Kivilaan.

Vabaduse platsil jooke, maiustusi ja söögipoolist pakkunud ettevõtte paviljon leiab endale uue asupaiga Valuoja puistee ja Jakobsoni tänava ristmiku vahetus läheduses. Pühapäeva õhtul tehti Valuoja järve vahetus läheduses kioski paigale asetamise tarvis ettevalmistusi.

Seni Viljandi linna maal seisnud müügikioski omanik on pidanud igal aastal selle avamiseks sõlmima linnavalitsusega uue tähtajalise rendilepingu. Mullune lepe jäi viimaseks, sest naabruses pubi Tegelaste Tuba pidav osaühing Segmonte esitas raele taotluse koht tühjaks teha. Nimelt soovib Segmonte kioski taga oleva hoovi korrastada ja seal ise suvekohviku avada. Linnavalitsus ei leidnud ühtki põhjust, et maaomaniku soovile vastu seista.