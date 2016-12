Viljandi ja Mustla ilutulestik ootab laos transportimist

Kastide kuhila kõrval seisis mõneti väiksem mütsakas, mis südaööl lööb särama Tarvastu vallakeskuses Mustlas.

Tarvastu vallavanem Alar Karu sõnul on nende rahvamajja kogunevatele aastavahetuse peolistele ja vallaelanikele pakutav tulemäng koostöö valla ja ettevõtjatega, nagu seda on ka tehtud Viljandi linnas.

Arnika laos õhtuseks tulemölluks bürotehnikat kokku pannud Henry Vessenberg kõneles, et nende ettevõtte korraldada on tänavu kogu Eestis 14 tulemöllu, suurim neist on kahtlemata Viljandis. «Viljandimaal on neist kaks Viljandi ja Mustla, aga nimekirjas on nii Kohtla-Järve, Paide kui ka Valga,» lausus mees.

Vessenberg avaldas lootust, et õhtuks ilm paraneb ja tuul veidi vaibub.