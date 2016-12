Akadeemia leevendab linlaste talveromantika puudust

Pole kahtlust, et maja teise korruse nurgaakendel nähtav rahulik lumesadu on linna selle aasta üks efektsemaid ja pilkupüüdvamaid jõulukaunistusi.

Idee elluviija, akadeemia videostuudio juhi Tauno Uibo sõnul pole teostus kuigi keerukas: lumesaju efekti manavad akendele kaks videoprojektorit, mis on paigaldatud saali.

«Idee algataja oli tegelikult meie haldusjuht Reevo Maidla, mina teostasin selle. Et see tuli välja just selline, on meeskonnatöö vili,» kõneles Uibo. Tema sõnul oli ettevõtmisesse kavas kaasata rohkem tudengeid, et aga läks kiireks, tuli videostuudio juhil töö suures osas endal ära teha. «Järgmisel aastal on tudengite kord,» lausus ta.

Uibo kõneles, et videoprojektoriga on võimalik aknale kuvada mis tahes kujutusi või liikumist ning esialgu oli neil teisigi mõtteid, aga ühise arutelu käigus jõuti tagasihoidlikuma lahenduseni.

«Videote puhul on muidugi ka see mure, et aknaraamid kipuvad pilti lõhkuma, aga iseenesest pole see lumesaju kuvamisest kuidagi keerulisem,» andis Uibo selgitust.

Viljandi kultuuriakadeemia haldusjuhi Reevo Maidla sõnul otsustati videotest ja särtsakast pildist loobuda ka seetõttu, et mitte häirida liiklust linna suurimal ristmikul. «Võib-olla katsetame midagi uuel aastal,» lausus Maidla.

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kasutas peahoone akendele kuvatavat videoinstallatsiooni ka oma tänavuse jõulutervituse videos.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jõulutervitus 2016 from Viljandi Kultuuriakadeemia on Vimeo.