Maxima: aastavahetuse lemmikud on mandariinid

Maxima Eesti ostuosakonna juhataja Merle Brett-Alveuse sõnul on rahvas juba teist aastat järjest ostnud pühade perioodil kõige enam mandariine.

«Esikolmiku moodustavad sel aastal puuviljadest mandariinid, banaanid ja hurmaa, mis aitavad meie lumevaesesse talve tuua veidi värvikirevust. Neist populaarseimad on kahtlemata mandariinid, mis on traditsioonilised pühadelauale pandavad puuviljad. Maximas müügil olevad mandariinid on pärit Itaaliast, Hispaaniast ja Kreekast,» rääkis Brett-Alveus.

Eesti inimesed armastavad pühadelauale valmistada traditsioonilist kartulisalatit ja seetõttu on detsembri viimasel nädalal kasvanud ka hea koduse kartulisalati valmistamiseks vajaminevate toiduainete müük.

«Sarnaselt eelmise aastaga ostetakse rohkem pühadesalati valmistamiseks vajaminevaid komponente lastevorsti, muna, kurki, hapukoort ja majoneesi,» täpsustas Brett-Alveus.