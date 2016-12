Viljandi ilutuli tuleb ärikeskuste juures

«Mullusega võrreldes asukoht ei muutu,» kinnitas ilutulestikku korraldava ettevõtte Arnika tegevjuht Eduard Tani.

Vaatajatel soovitas ta arvestada sellega, et tulestikku näeb neljast kandist, kuid vältida tasuks allatuult olemist. «Siis on oht tahma või mõne pisikese tükiga pihta saada,» selgitas Tani. «Need, kes soovivad kuuse all olevat möllu vältida, võivad vaadata Uku keskuse parklast, Savi või ka Jakobsoni tänavalt.»

Inimestel, kes tahavad enne või pärast linna ilutulestikku oma tulevärki õhku lasta, palus Tani kindlasti tähele panna, et see oleks maas korralikult toestatud. «Selle vastu eksitakse kõige enam ja siis lendab iga lask eri suunas,» lisas ta.