Päästeamet: veekogu jääle minek võib lõppeda väga kurvalt

Aasta viimastel või uue aasta esimesel päeval loodusesse minek on igati hea mõte, kuid tuleb meeles pidada, et isegi kui veekogul tundub jää peal olevat, võib sellele minek osutuda eluohtlikuks. See kehtib ka kalameeste kohta, sest kahjuks on viimase poolteise kuuga läbi jää vajudes elu kaotanud mitu kalameest.

Viimase nädala jooksul on päästjad aidanud vähemalt kaht oma lemmiklooma järvejäält päästma läinud koeraomanikku, seetõttu on väga tähtis ka koerad rihma otsas hoida. Samuti tuleb lastele meelde tuletada, et veekogu kattev jää võib olla väga petlik.

Nõrgal jääl viibijatest ei tohi kindlasti niisama mööda jalutada, vaid nad tuleb end ise ohtu seadmata jäält kohe ära kutsuda. Abi vajavat inimest märgates helistage numbril 112.

Ohtlikus olukorras käitumise või läbi jää vajunud inimeste päästmise kohta saab lähemalt lugeda päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/kodanikule/veeohutus/jaaohutus.html.

Vaid niimoodi, igaühe kaasabil, tuleb aastavahetus kõigile turvaline ja rõõmsameelne!