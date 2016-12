Mobiili-ID ja ID-kaardi kasutamises on häireid

Seetõttu esineb DigiDocService`it kasutavates e-teenustes tõrkeid eID kaardiga ja mobiil-IDga sisenemisel ja digitaalsel allkirjastamisel.

«Teenuses on näha koormuse regulaarselt tõusu ja iga paarikümne minuti tagant ei suuda teenus tõesti kõiki päringuid teenindada,» kommenteeris Postimehe veebiportaalile Sertifikeerimiskeskuse juhatuse liigeKalev Pihl. «Hetkel on hüpotees, et tegemist on tarkvaralise veaga, mille esinemise põhjustab mingi konkreetne sisendite kombinatsioon. Tänase päeva jooksul loodame juurpõhjuse leida.»