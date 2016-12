Noortevolikogu palub poliitikutelt Kesklinna kooli staadionile raha

Detsembri istungil vaagisid noored omakeskis linna tuleva aasta eelarvet ning leiti, et tänavu kaasava eelarve hääletusel napilt teiseks jäänud Kesklinna Koolile tuleks leida raha, et nende pargis asuv staadion katta kunstmuruga.

„Tõsiasi on see, et kõikide koolide staadionid on ajale jalgu jäänud ning vajavad uuenduskuuri,” kirjutasid noored ühises pöördumises. „Kuna Viljandi Kesklinna Kooli staadioni värskendamiseks on olemas reaalne projekt aktiivsete linnakodanike poolt, siis linn peaks siinkohal võtma initsatiivi ja teostama rahva soovi.”

Noored tuletavad otsustajatele meelde, et järve äärest ülesvõetud kunstmuru saab uuesti kasutada vaid lühikese perioodi jooksul. „Seega praegusel hetkel on meil võimalus teha korda üks koolistaadionitest kordi odavamalt, kui mõne aasta pärast, mil ülesvõetud muru pole seismajäämise tõttu enam kasutuskõlblik,” edastasid nad oma mõtte.

Noored rõhutasid, et oluline on võtta käsile kõikide koolistaadionite renoveerimine, aga alustada tuleks Kesklinna koolist.