Nimelt tekkis novembrikuu volikogu istungil sel teemal lühike arutelu, kui sotsiaaldemokraadid olid teinud eelnõu parandusettepaneku, mille järgi võib linn üritusest keelduda, kui see sisaldab metsloomade avalikku näitamist. Et selline ettepanek vajab täpsustamist ja kaalumist, otsustas volikogu saata selle teisele lugemisele.

VOLIKOGU LIIKME ja linnakodanikuna lähtun sellest, et niisuguse piirangu aluseks saavad olla riigi kehtestatud õigusaktid. Kohalikul omavalitsusel ei ole sobilik piirata tegevusi, mis meie riigis on lubatud. Kuuldavasti on sellekohane eelnõu ministeeriumis väljatöötamisel ja võib millalgi saada õigusliku aluse. Kui kehtestame piirangu Viljandi linnas ja näiteks Viljandi vald säärast otsust ei tee, võime tulevikus näha loomatsirkust näiteks Viiratsis. Kuidas see kaitseb loomi?

Vaidlused käivad või on seljataga ka mujal Euroopas. Praeguseks on kõigi metsloomade kasutamise tsirkuses keelanud Austria, Küpros, Kreeka, Malta, Holland ja Sloveenia. Lisaks on mõni riik piiranud teatud loomaliikide kasutamist tsirkuses. Need otsused on tehtud riiklikul tasemel.

Eelmisel nädalal avaldas Sakala teate, et Tallinn on keelanud metsloomade kasutamise tsirkuses. Tuleb tõdeda, et see oli siiski pisut liialdatud väide ja täpsustades selgus, et linn sellist otsust siiski teinud ei ole.

KUI TUNNEME muret loomade halva kohtlemise pärast ega soovi, et tsirkus Viljandisse tuleks, on meil alati võimalus jätta neile etendustele minemata. Nõudluse puudumise korral kaob suure tõenäosusega ka pakkumine. Igasugune lauskeelamine tekitab vastupidi soovitule hoopis liigset tähelepanu ja huvi.

Viljandi linnal on praegugi õigus jätta mõjuval põhjusel avaliku ürituse luba andmata. Kui tahame seda teemat tingimata oma korras sätestada, pakun välja järgmise sõnastuse: «Linn võib keelduda avaliku ürituse loa andmisest üritusele, kus väärkoheldakse loomi.»

KA MINA OLEN tulihingeline loomasõber ja kui oleks minu teha, oleksid loomade väärkohtlemise eest määratavad karistused meie riigis tunduvalt karmimad. Ent ma ei pea õigeks, kui seda püütakse teha populistlikult ja laiemat pilti vaatamata.

Ühtlasi ei lahterdaks ma loomi selles küsimuses mets- ja koduloomadeks. Olen seisukohal, et kõik loomad väärivad head kohtlemist.