Autokaamerad aitavad kindlustusel lahendada mitu juhtumit kuus

Liikluses on juhid süvenenud autojuhtimisse ning õnnetuses osaledes arvab igaüks, et just temal on õigus. Sellises olukorras võibki pealtnägijate puudumise korral osutuda süüdlase leidmine keeruliseks. «Kuigi eestlaste autodes ei ole veel palju kaameraid, on märgatavalt kasvanud nende populaarsus ning on rohkem kindlustusjuhtumeid, mis just tänu pardakaameratele lahenduse on leidnud,» rääkis Seesam Kindlustuse vanemkahjukäsitleja Anti Otsla salvestusseadme tähtsusest autos.

Igas kuus aitavad pardakaamerad Seesam Kindlustusel lahendada mitu juhtumit. Suurim kahjujuhtum, mis sai tänu pardakaamerale õiglase lahenduse, küündib 30 000 euroni. «Kõige sagedamini on autokaamerast abi olukordades, kus süüdlane sündmuskohalt lahkub ning reguleeritud ristmikel, kus mõlemad juhid väidavad, et neile põles lubav foorituli. Veel on tekitanud vaidlusi külgkokkupõrked, kus üks juhtidest on sõidurada vahetanud või siis oma sõidurajast välja kaldunud,» kirjeldas Otsla levinud olukordi, kus pardakaamera on süüdlase tuvastamisel appi tulnud.

Selles reas järgnevad valetavad juhid, kes püüavad õnnetuses teha süüdlaseks näiteks enda taga sõitnud kaasliiklejat. Hiljem selgub kannatanu auto salvestisest, et esimene auto pani tagurpidi käigu sisse ja tagurdas end ise vastu tagumist autot. Samuti teadis Otsla rääkida juhtumist, kus kahju põhjustanud sõiduki juht lahkus sündmuskohalt ja väitis hiljem, et viibis õnnetuse ajal hoopis teises linnas.

«Tavaolukorras oleks kannatanu sõna põhjustaja oma vastu, kuid pardakaamera lindistusele jääb kogu auto teekond ning seetõttu on võimalik liiklusõnnetuse üksikasjad selgeks teha üpris kiiresti,» sõnas Otsla.

Seesami esindaja sõnul on ette tulnud ka juhtumeid, kus õnnetuses osalenud juhtidel polnud kaamerat, kuid juhuslikult mööduv kaasliikleja oli salvestava pardakaameraga õigel ajal õiges kohas. Ka need juhid peaksid tähelepanelikud olema ning oma salvestisi võimalusel jagama.

Kahjukäsitleja sõnul on pardakaamerate pildikvaliteet teinud viimastel aastatel suure hüppe edasi ning võimaldab nii politseil kui kindlustusel salvestisi kasutada tõendusmaterjalina.