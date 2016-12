Osaühing Elektrilevi andis konkurentsiameti teatele hindade langetamise kohta selgituse, et on materjalid ettevõtte kulude läbivaatamiseks esitanud juba 1. märtsil. Elektrilevi kommunikatsioonijuhi Maret Reinumägi koostatud vastuses seisab, et võrguettevõtte kulude läbivaatus on pikaajaline protsess, millest valdav osa on läbitud.