Kohapeal selgus, et päev läbi oli valmistatud jõuluroogasid ning ahjuäärse vaheseina puitkonstruktsioon oli kuumenemise tõttu süttinud. Elanikud avastasid juhtunu varakult ning sellega hoiti suurem õnnetus ära.

Päästjad lammutasid vaheseina, et veenduda, ega tuli ole konstruktsioone mööda edasi läinud. Kui nad veendusid, et tuli on lõplikult kustunud, palusid päästjad elanikel olukorral igaks juhuks silm peal hoida ning seinale uus lahendus leida, et rohkem õnnetusi ei juhtuks.