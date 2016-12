Õhtutundidel võivad sõiduteed libedaks muutuda

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul ja öösel mitmel pool enamasti lörtsi. Nullilähedaste temperatuuride tõttu on tingimused soodsad libeduse tekkeks. Seetõttu tuleks pühade lõpul koju naasjatel olla liikluses tähelepanelik.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et märjal ja libedal teel peatumine võtab kauem aega. "Seega hakka aeglustama varem kui muidu. Pidurdada on alati parem otse liikudes, mitte keeratud rooliga. Enne kurvi aeglusta aegsasti, lastes gaasi lahti, ja pidurda, kui rattad on neutraalses otseasendis. Seejärel sisene aeglaselt kurvi."