Pühadepatrull ja jõulupäästjad rõõmustavad: tööd on vähe

Viljandi politseijaoskonna ees kohtusime äsja Kõpust plaaniliselt patrullkäigult saabunud vanemkomissari Andrus Pulsti ja inspektori Mari-Ly Proosiga ning küsisime, kuidas pühade ajal töötamine mundrikandjatele näib ja kuidas pühad on seni möödunud.

„Jõululaupäeva ja esimese püha saime tänu graafikule kodus olla, täna aga on rutiinne tööpäev,“ ütles Pulst ning lisas, et kuigi tööplaan on tööplaan, soovitaksegi üldiselt töötada pigem jõulude ajal kui aastavahetusel. „Siis on lihtsalt tegemist rohkem. Meil on seekord võimalus aastavahetus kodus veeta.“

Mari-Ly Proos lisas, et jõululaupäeval ja esimesel pühal oli tööd tihedamalt, teine jõulupüha on aga seni rahulik olnud.

Päästeameti Viljandi komandos valitses õdus jõuluvaikus. Valves olevad mehed valmistasid parasjagu köögis süüa ja vaatasid puhketoas televiisorit. 24-tunnine valvekord oli äsja alanud, väljakutseid ei olnud veel saabunud.

Tänavused jõulud ongi päästjatele rõõmustaval kombel olnud üsna rahulikud: peale ühe üleköetud pliidi ei ole õnnetusi ette tulnud.

„Meile on rõõmsad päevad need, kui midagi ei juhtu,“ lausus valves olev Andres Arak. „Ilm on soe, see mängib suurt rolli. Kui praegu valitseks suured miinuskraadid, köetaks rohkem ja ka õnnetuste juhtumise tõenäosus oleks suurem. Meie valmisolekut ilm aga mõistagi ei mõjuta, oleme alati valmis reageerima.“

Et pühade lõpp on käega katsuda, pani Arak maanteedele suunduvaile roolikeerajatele südamele, et nood liikluses ettevaatlikud oleksid. „Ilm on niiske. Kui väike miinuskraad peaks teed libedaks muutma, võib tihedas liikluses ohtlikke olukordi tekkida. Olge tähelepanelikud ja arvestage teistega!“ toonitas ta.