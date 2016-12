Käsipallirõõmuga jõulukilode vastu

HC Viljandi peatreener Marko Koks. Foto: Elmo Riig.

HC Viljandi peatreener Marko Koks (pildil) rassis väljakul ja täitis vilemehe kohuseid vaheldumisi. „Seekord on meil seitse meeskonda välja tulnud, senistest turniiridest kõige rohkem,“ nentis ta, nägu rahulolust säramas. „Inimesed tulevad hea meelega end liigutama ja jõuluroogasid kehast välja higistama.“

Koksi sõnul on jõuluturniiri korraldatud juba vähemalt 15 aastat. „Päris algusaegade omi ei suudagi meenutada ja järjepidamine on sassi läinud, aga vähemalt 15. kord peaks see tõesti olema. See turniir on meil sõpruskondlik ettevõtmine: üheskoos tulevad teisel jõulupühal sportima endised ja praegused mängijad ning nende sõbrad. On ka täitsa algajaid. Tänagi on platsil selliseid, kes esimest korda käsipalli mängivad,“ rääkis ta ja lisas, et tulemus pole sel turniiril oluline, silmas peetakse vaid mängurõõmu. „Seda turniiri oodatakse kogu aasta.“

HC Viljandi esindusmeeskond puhkab kuni 18. jaanuarini. Siis alustab ta taas treeninguid, et naasta koduliiga lainele ja keskenduda ka mängudele Balti liigas. Eesti meistriliigas hoiab meeskond praegu neljandat ja Balti liigas oma alagrupi kolmandat kohta.