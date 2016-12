Teeolud Viljandimaal head, mujal mured libedusega

Küll aga tasub siit kandist pühadeks külla või koju sõitjatel tähelepanelik olla Virumaa teedel, kus eilsetele plusskraadidele järgnenud öökülm muutis teed libedaks. Viimaste tundide jooksul on Virumaal juhtunud mitu libedusest tingitud liiklusõnnetust, teatas politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuur.

„Praegu on teed väga libedad ja paari tunni jooksul on olnud mitu libedusest tingitud õnnetust. Palume kõiki liiklejaid olla väga tähelepanelikud ja teha endast kõik olenev, et teie teekond kulgeks võimalikult turvaliselt,“ ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Tarvo Kruup. „Eeskätt tuleks valida teeoludele vastav sõidustiil – ei pea sõitma maksimaalse lubatud kiirusega, vaid valida tuleks selline kiirus, mis lubaks juhil vajadusel reageerida ootamatule takistusele või muutunud teeoludele. Äärmiselt oluline on piisava pikivahe hoidmine, et vältida võimalikku otsasõitu teisele sõidukile.“