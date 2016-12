Luule Komissarov jõudis jõuluks koju

„Lõpuks kodus. Lõpuks pere juures,” teatas Luule Komissarov oma fännilehele postitatuid pildi juures, kus ta seisab koos oma kõige lähedasemate inimestega.

74-aastasele näitlejannale tehti detsembri algul Tartus põlveoperatsioon ning mitu nädalat taastus ta kliinikumis ning tegeles aktiivselt taastusraviga.

Ugalast on näitlejanna veidi aega eemal. 20. jaanuaril olevas etenduses „Mäng on alanud” asendab Komissarovit Liina Tennossaar. Uuesti peaks Luule Komissarovit Ugala Black Boxi laval nägema 3. veebruaril kui ta astub lavale etenduses „Vanaema ja Issand Jumal”. See lavastus on pühendatud näitlejanna saabuvale 75. juubelile.