Jalgpall armastab väravat. Ka jõulude ajal

"Paljud tulevad jõuluks vanemaid vaatama ja nii oleme korraldanud hommikupoolikul omavahelise kokkusaamise. Tore on koos palli mängida, kringlit süüa ja saunas käia, " selgitab treener Ruth Vaar pallimängu tava.

Viimased seitse aastat on jalgpalli mängitud koos pikamaajooksuklubiga Staier. Tänavu ei saanud klubi aga meeskonda kokku ja sõudjad mängisid omavahel: nooremad vanematega.

"Meil oli 38 inimest kohale tulnud. Väravaid löödi, aga me arvestust ei pidanud. See on jalgpall, kus võidab sport ja tervis. Õhtul saab siis rahulikuma südamega jõululauas hapukapsast ja verivorsti süüa," rääkis treener muigamisi.