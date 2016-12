Suur võrdlusgalerii. Lohista hiirt ja vaata, kuidas Viljandi on muutunud

... hoopis omaette lugu on, kui avada vana fotokarp. Ühtäkki on aeg suhteline mõiste, mille tähendus sõltub suuresti sellest, kes parasjagu hindab ning kas ta vaatab elus ette- või tahapoole. Lasteaialapsele on 25 aastat lihtsalt üks hoomamatu numbrite ja sõnade mäng. Nooruk oskab veerandsadat aastat ehk enam-vähem ette kujutada, kuid ei viitsi sellega enamasti pead vaevata. Elukogenud inimesed seevastu heidavad nostalgiliselt pilgu üle õla ja ohkavad: küll see aeg on ikka kiiresti läinud!

Sama kehtib linnade kohta. 700 aasta vanuses hansalinnas viimasel 25 aastal asetleidnud muutused ei pruugi pikas vaates olla teab mis murrangulised. Ometi on need kaasaegsetele kõige olulisemad mõeldavaist. Ükskõik, kui palju me ka ei tähtsustaks hingelisi väärtusi, asisele elukeskkonnale jääb meie enesetunde kujunemises suur roll. See, milline näeb linn meie ümber välja, määrab vahel ehk rohkemgi, kui aimata oskame.

Sel sügisel möödus 25 aastat päevast, mil Viljandi sai tagasi omavalitsuslikud õigused. Sealtpeale on linnas aset leidnud lugematu hulk positiivseid arenguid, mis raskustest hoolimata on siinset eluolu paremaks ja ilusamaks muutnud. Pole palju öelda, et Eesti iseseisvuse taastamisele järgnenud periood on toonud varem väsinud vanaprouat meenutanud linna näole tagasi nooruslikke jooni.

Olgu selle kinnituseks juuresolevad kaadrid. Kõrvuti on seatud praegu avanevad ning aastate eest täpselt samas kohas jäädvustatud vaated.

Lohista pildil hiirt ning vaata, kuidas linn on muutunud.

Tallinna tänav. Kohas, kus kunagi oli sõjaväeosa müür, seisab nüüd kultuuriakadeemia peahoone.

Lossimägede veerel lagunenud vanast aidast on saanud nüüdisaegne pärimusmuusika keskus ja folgipealikust Ando Kivibergist Viljandi linnapea.

Uku tänav. Noortevangla asemele on kerkinud Uku kaubanduskeskus.

Tallinna ja Turu tänava nurgal kunagi asunud ühekorruselise toidupoe asemel on nüüd pank ja linnaraamatukogu.

Tartu tänav. Hiljuti lammutati tänava äärest madalad müügipaviljonid. Muidu on vaatepilt paari kümnendiga võrdlemisi vähe muutunud.

Rubiini park. Kohas, kus asus kino, on nüüd lage plats.

Vabaduse plats. Spordihoonel on juurdeehitis ning pank näeb välja märgatavalt teistsugune kui algul.

Kinnisest kaubamaja hoovist on saanud avalik parkla. Kadunud on kodutarvete kauplusena kasutatud kaarhall ning naaberkrundile on rajatud tennisehall.

Uue ja Tallinna tänava nurgale on kerkinud kaubanduskeskus. 1990. aastatel tegutsenud Statoili teenindusjaama asemel on Alexela automaattankla.

Lääne tänav. Paala kaubahallist on saanud Maksimarket.

Turu parkla on saanud viisaka sillutise ning Leola ärikeskust on märgatavalt ajakohastatud.

Tallinna tänav. Centrumi kaubanduskeskus ja tulevane kino on postkontori alla neelanud.

Tallinna ja Jakobsoni tänava ristmik oli aastate eest märksa kitsam, sest sellesse lõikus vana puumaja. Nüüdseks on see lammutatud ning teisele poole teed on kerkinud Mainori ärikeskus.

Valuoja põhikooli (Viljandi III 8-klassilise kooli) asemel on nüüd gümnaasium.

Mahajäetud sõjaväeosa asemel on Centrumi kaubanduskeskuse parkimisplats.

Järve tänav ja vanad elumajad selle ääres on läbi teinud põhjaliku remondi.

Kaua laokil olnud Uueveski trepistik on saanud tänu kaasavale eelarvele värske väljanägemise.

Tallinna ja Uku tänava nurgalt on kadunud noortevangla ning selle asemel tegutseb Uku kaubanduskeskus.

Paalalinna raudteeületuskoha juurest on kadunud seal pikalt seisnud hiiglaslik pooleli olev leivakombinaadi hoone.

Jõulupuu püstitamine Vabaduse platsile on vana traditsioon.

Arkaadia aeda on rajatud promenaad ning äri- ja eluhooned.

Lossimägede servast on kadunud räpane välikäimla ning vana mõisaait on kujundatud pärimusmuusika keskuseks.

Kaubamaja kõrval tegutses 1990. aastate keskel kiirtoidukohvik Hundinui, mis on nüüdseks lammutatud.

Vabaduse platsi ääres seisev ametite maja ehitati 1990. aastate lõpul ümber.

Turu tänaval leivakombinaadi territooriumi servas seisis 1990. aastate algul leivaputka, mille juures lookles värske kauba saabudes pikk järjekord.

Kõrgemäe tänav

Tartu tänava lehekioski asemel on nüüd elupuudega palistatud suvekohvik.

Tartu ja Tallinna tänava nurgal olev eakas maja on olnud remondis juba mitu aastat. Väga sarnane vaatepilt avanes samas kohas ka 1990. aastate lõpus.

Vanale veetornile on paigaldatud uus vaateplatvormiga kiivriosa.

Praegune Bonifatiuse gildi maja seisis vahepeal tühjana.

Jakobsoni tänaval on eakas torniga maja asendatud tänapäevase elamuga.

Lehekülje kokkupanekul oli abiks Viljandi muuseumi spetsialist Herki Helves. Aitäh.