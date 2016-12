Vargad rüüstasid Huntaugu lumekahuri

Huntaugu nõlval seisnud kahur ootas ilmade külmenemist, et hakata siis kohe suusa- ja kelgulund tootma.

«Kõik oli valmis pandud, et esimesel võimalusel alustada lumetootmist. Kõige suurem kahur seisis poole nõlva peal, teest eemal. Kontrollkäigul avastasin, et ära on võetud elektrikaablid koos 63A pistikuga,» rääkis lumepargi juht Mart Kaas.

Austria tehases valminud täisautomaatsel lumekahuril on veel garantiiaeg ja siinsed meistrid seda ilma tehase loata parandama ei tohi hakata.

Et ilmaprognoos lähiajaks pikaajalist külma ei luba, viib lumepark Huntaugult ära ka muu lumetootmiseks vajaliku tehnika.

«Juhtunu on haruldane,» leiab Kaas, «igal pool lumeparkides on tehnika kogu hooajal väljas. Selle rüüstamine teeb kurvaks ja on tõesti arusaamatu, sest müüa seda kusagil ei saa.»

Mart Kaas lubab info eest, mis aitab kaasa kurjamite tabamisele, heldet tasu. Juhtunu nägijail tuleks teatada politseisse.