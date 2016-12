Pakiautomaadid jäävad pühade eel kitsaks

Nii näiteks oli neljapäeval tihedas saginas Uku keskuses Itella SmartPosti automaadi juures kappide kõrval pikk rivi kaste täis klientide saadetisi ning inimesi abistas seal ettevõtte esindaja.

Et pakki automaadist või selle juures olevalt töötajalt kätte saada, tuleb nagu ikka sisestada puutetundlikul ekraanil e-posti või sõnumiga saabunud uksekood. Siis saab paki kas avanenud uksega automaadist või automaadi väljastatud tšeki alusel töötajalt.

Nagu ütles Itella SmartPosti müügi- ja turundusjuht Alice Vergi, on see ettevõte detsembriks kogu Eestis palganud ligemale 80 töölist, kes automaatidesse mitte mahtuvaid saadetisi inimestele kätte jagada aitavad. Ettevõtte kodulehel tõdes müügi- ja turundusjuht, et vajadus abikäte järele on tingitud just jõulueelsetest rekordkõrgetest pakimahtudest ning samasugust lisavärbamist on kastutatud varasematelgi aastatel.

Ka riigi postiettevõte Omniva annab oma kodulehe vahendusel teada, et pakiautomaadid jäävad jõulude ajal kitsaks. Ehkki ettevõte on järjepidevalt neid suurendanud ja juurde paigaldanud, ei mahu kõik saadetised ettevõtte postkontorite võrgu juhi Eve Vuksi sõnul jõulude eel neisse ära. Seetõttu tegutsevadki pakiautomaatide juures Omniva kullerid, kes kohapeal inimestele saadetisi kätte annavad.

Detsembrikuus kasvavad pakimahud tavapärasega võrreldes mitmekordseks. Möödunud aasta detsembri mahu ületasid mõlemad ettevõtted juba novembris.