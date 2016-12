Veekogude jääle minek on väga ohtlik

Novembrikuised miinuskraadid tekitasid veekogudele inimest kandva jääkaane.Nüüd, kui temperatuur on pidevalt püsinud plussis ja juba nädalapäevad tibutanud vihma sadada, on kõigil veekogudel jää muutunud õhemaks ja hapraks ning sellele minek on muutunud eluohtlikuks. Kahjuks on tulnud esimesed teated neist, kes jääle minnes on tõenäoliselt pidanud elu jätma.

Praegu on eriti tähtis, et lapsevanemad veel kord lastega räägiksid ja veekogude õhukeseks muutunud jääga seotud ohtu neile selgitaksid.

«Kõik, kes näevad inimest veekogu jääl, andke palun oma panus, et ta tagasi kutsuda või vajaduse korral abi osutada,» annab Viljandi maavalitsus teada.