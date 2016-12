22. novembri õhtul sõna otseses mõttes majja lennanud BMW tekitas kindlustusfirma Compensa Vienna Insurance Group kahjukindlustuse juhi Indrek Petteri teatel kahju 30 000 euro ulatuses. Suurim summa kulub maja taastamisele.

Lisaks maja kahele omanikule tuleb kindlustusfirmal katta ka kahe autoomaniku kulud. Nimelt vigastas BMW kahte autot: üks jäi pikal hüppel tema alla ning teine seisis Köstri tänava maja ees ja sai kahjustusi üle katuse lennanud eterniiditükkidega.

Maja taastava osaühingu Ajaveer juht Veiko Lemendik selgitas, et tööd on teha päris palju. Sel nädalal alustati puhastamist ja toestamist. Ehitada tuleb uus välissein ja vahesein, panna uued aknad, ehitada uus ahi, vahetada katus ning teha vigasaanud toas kogu siseviimistlus laest põrandani.

«Maja karkass on korralik ja kannab,» kinnitas Lemendik. «Kõver see maja on, aga see on juba ehituspraak.» Maja saab uue soojustatud seina tõenäoliselt homme õhtuks ning kogu ehituse peale kulub eeldatavasti kuu.

Aleksander Koni, kelle tuppa auto novembri lõpus maandus, ööbib praegu linna antud sotsiaalkorteris, aga veedab suure osa päevast elamiskõlbmatus korteris. Kütta seda ei saa, kuid ülejäänud ruumid majas õnnetuses viga ei saanud.

BMW-d juhtis 22-aastane Helery ning seni pole teada, miks ta autoga teelt välja sõitis ja õhku paiskus. Selle, kas juht oli narkojoobes, kas autot võis tabada mingi rike ja milline oli auto kiirus, selgitab välja pooleli olev uurimine.