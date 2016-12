Vanarahvas tervitas talve toomapäeval

Toomapäev langeb enam-vähem talvise pööripäevaga kokku ja on päikeseaasta lõpupäev – ülitähtis kriitiline pöördepunkt, kirjutab eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas Berta. Skandinaavias algas toomapäeval uus aasta ning skandinaavia ja germaani mõjualal elanud eestlaste rahvakalendris on jälgi mõlema tavadest.

Toomapäeval tuli peletada kurje jõude, et kindlustada valgusele ja päikesele uus jõud. Liikvel arvati olevat surnute hinged, Toomast on peetud paganluseajast säilinud surma(haldja)ks. Kristluses oli Toomas I sajandi apostel, kes oli tuntud oma uskmatuse ja skeptitsismiga. Ta on arhitektide patroon – pühakupärimuse järgi ehitanud India kuningale palee – ja pimedate patroon –oma vaimse pimeduse tõttu. Vähemalt XVII sajandist alates on kirjalikke andmeid sellest, et Toomas on katku ja igasuguste raskete haiguste patroon.

Toomapäevast alates suuremaid töid ei tehtud, sest oli alanud jõuluaeg. Keelatud olid kõik tööd peale pühadega seotu ehk lubatud olid eeskätt koristamine, kraamimine ja pühadetoitude valmistamine. Eriti keelatud oli kedrata ja jahvatada, aga ka puid raiuda.

Algas pühadetoitude valmistamine, tehti vorste, leiba ja Põhja-Eestis õlut. Seapea söömisega tagati sigade edenemine. Toomapäeva juurde kuuluvad pähklid ja õlu.

Enne pühi tuli mustus ja laiskus minema saata kaltsu- ja õlenukuna. See Tahma-Toomas, Must-Toomas või Jõulu-Toomas valmistati vanadest riietest, topiti täis õlgi ja kaltse ning viidi pimeduse varjus teise peresse. Kui Tahma-Toomast ei märgatud ega viidud edasi, siis tähendas see laiskuse, mustuse, lohakuse, räpasuse ja muude halbade asjade majja tulekut. Leitud kaltsunukku vemmeldati ja visati ta siis uksest välja. Tavaliselt rändas Tahma-Toomas uue aasta saabumiseni ukse tagant ukse taha ja märgistas pere, kelle ukse tagant ta uusaastahommikul leiti.