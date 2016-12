Oh kuusepuu! Oeh, kuusepuu…

Sel idüllilisel hetkel tekib tunne, et las nii jäädagi. Ometi võib kõik see viivuga lõppeda ja nõnda pöördumatult, et ilu asendub pildiga, mida ei taha keegi ettegi kujutada.

Me kõik armastame oma kodus jõulutunnet luua. Siiski tuleb selle sepistamisel pidada meeles maailma parimat tunnet – turvatunnet. Tihtipeale peitub see imepisikestes tähelepanekutes.

ELAVAT TULD PEETAKSE ilusaks. Kohe nii ilusaks, et Facebooki seina katavad kogu advendiaja pildid küünlakaunistustest ja nende sees lõõmavatest küünaldest. Ent ilu on vaataja silmis. Päästja silmis ei ole advendiõhtuil sotsiaalvõrgustiku kaudu helkiv tuli sugugi ilus. Ometi käib küünlavalgus jõulutundega käsikäes.

Jõulupärg ja põlev küünal ei pea olema koos, nad saavad iseseisvalt täiesti edukalt hakkama. Vaevalt küünlale torkiv kuusekrae meeldib. Pigem eelistab ta turvalist, tugevat ja kindlat klaasist alust, millel kogu ilus eputada. See on väike detail, mille muutmine on imelihtne, ent ohutust silmas pidades äärmiselt vajalik.

Lahtine tuli tekitab Eesti kodudes enim tulekahjusid. Loo oma koju pühadetunne nii, et sinu jõulutuli on ohutu ja pakub ainult silmailu või sooja.

JÕULUTUNDE LOOMISEKS kasutatakse elektritulesidki, mis kaunistavad peaaegu igat akent. Tuled riputatakse ehteks kuusepuule ja seinalegi. Elekter on aga tulekahjude tekkepõhjusena teisel kohal.

Jõulutulede pidev hoidmine vooluvõrgus põhjustab ülekoormust, mis võib saada saatuslikuks. Ainuüksi eelmisel aastal tingis elekter 277 saatuslikku tulekahju. Nii et hoia jõulutulesid vooluvõrgus ainult siis, kui oled ise läheduses, ning muul ajal anna neile puhkust.

Eelmisel jõulukuul kaotas elu 12 inimest. Nemad ei saa enam tunda ühtegi tunnet. Ei imelist piparkoogilõhna, mõnusalt praksuvat kaminatuld ega laste rõõmukilkeid. Ilma turvalisuseta kaotame kõik.

Ole hooliv ja lase oma perel jõulude ajal tunda turvatunnet!