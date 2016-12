Eile avalikuks saanud auditid ei jätnud vähimatki kahtlust, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tegi president Toomas Hendrik Ilvese osaühingule Ermamaa 10-protsendilise tagasimakse otsuse põhjendamatult, ja nüüd ripub Ärma talu kohal juba 90-protsendilise tagasimakse nõue.

Audit: EAS teavitas presidendi kantseleid tagasinõude otsusest juba augustis

Ehkki Toomas Hendrik Ilves on Facebookis kinnitanud, et sai alles oktoobris teada, kui palju EAS tema osaühingult Ermamaa Ärma talu külalistemaja projekti ellu viimata jätmise eest tagasi küsib, näitab täna avaldatud audit, et sellekohane info saadeti presidendi kantseleile juba 23. augustil.