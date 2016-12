Lühtri fondi annetati raha ja üks maal

Tasuta kontserdil oli kõigil kuulajatel võimalik teha oma heategu ning annetada Suure-Jaani Kondase maja sinise saali lühtri fondi. Annetati 195 eurot. Õhtu muusikaga sisustanud Siiri Sisask andis ühe oma maali, mis pannakse lähemas tulevikus oksjonile ja nii täieneb fond veelgi.

Kondase maja lühtri paigaldamiseks vajaliku summa loodab Suure-Jaani kultuurimaja koguda Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks, et siis kaunis 100 klaasdetailiga lühter nende saali ehiks.

Lühtri fondi on raha kogutud eelmise aasta detsembrist ning Suure-Jaani kultuurimaja juhi Anneli Kundla teatel on aastaga kogutud kümme protsenti vajaminevast summast. Uhke lühtri valmistavad Kondase majale kunstniku Eili Soon ja Kristjan Sisa.