Viljandis autoga majja sõitnud naine eitab narkojoovet

Viljandi südalinnas edukat jahinduspoodi pidav Eik Rullingo kinnitab, et õnnetuses osales tema 22-aastase tütre Helery roolitud auto. Tütar taastub kodus šokist ja põrutusest ning meediaga suhelda ei soovi.

Õnnetusest sai isa teada, kui talle öösel kella kolme paiku haiglast helistati ja küsiti, kas ta teab, kus ta tütar on. «Ütlesin, et ta pidi mulle järgmisel päeval külla tulema ja Tallinnast poodi kaupa tooma,» rääkis Eik Rullingo. «Siis kutsuti mind haiglasse. Seal nägin, et tütar ei käitunud adekvaatselt, oli nii-öelda sassis. Samas muutus ta järjest rahulikumaks ning pärast proovide andmist, kui koju jõudsime, oli ta juba täiesti normaalne.»

Õnnetusest ei mäleta tütar isa kinnituse kohaselt mitte midagi. «Šokk ja põrutus on oma töö teinud,» arvas isa. «See pauk oli nii meeletu, et mul ei ole põhjust tütre sõnades juhtunu mäletamise kohta kahelda.»

Täpsemaid kommentaare võimaliku narkojoobe kohta isa ja tütar enne ekspertiisitulemuste laekumist anda ei soovi. «Ootame ekspertiisi lõplikud tulemused ära,» lausus Eik Rullingo. «Tütar kinnitab, et õnnetuse hetkel ta narkojoobes ei olnud. Kiirtest võib näidata kanepi tarvitamise jääktunnuseid veel nädalaid pärast tarvitamise hetke.»

Rullingo ei välista, et õnnetuse peapõhjus võis olla auto tehniline rike. «Olen ise palju masinatega kokku puutunud, diiselmootoritega eriti. Olukorrad, kus mootor nii-öelda lendu läheb ei ole sugugi harvad,» rääkis ta. «See, et elektroonikast kubiseva autoga juhtus midagi sellist, mis ta täisgaasiga lendu saatis, on ju ekspertiisi tulemustega veel välistamata.»

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo peaspetsialisti Kerly Virga kinnitusel on BMW viidud ekspertiisiks Viljandi politseimaja juurde.

Isa sõnul oli see, et tütar üleüldse uimastitega kokku on puutunud ja nende varasemat tarvitamist ei eita, nii talle kui abikaasale ebameeldiv üllatus. «Mitte kunagi varem ei ole meil kodus selliste asjadega tegemist olnud,» ütles Rullingo. «Tütar on täiskasvanud inimene ega ela enam ammu meie juures, nii et tema suhtlusringkonnaga ma tuttav ei ole ega tea, kellega ta lävib. Talle ei ole tekkinud ka sellist kavaleri, keda ta oleks vanematele koju tutvustamiseks toonud. Narkoprobleeme ei ole meie peres varem kordagi esinenud.»

Õnnetuses osalenud auto ei olnud Rullingo sõnutsi tema tütre oma ja seda, kuidas see Helery kätte sattus, ta ei tea. «Seetõttu ei tahaks ma selle kohta praegu ka mitte midagi öelda,» lausus ta. «Autodega on Helery alati hästi läbi saanud, mingil ajal sõitis ta Viljandis ka Tulika märgi all taksot. Seal sai ta väga hästi hakkama ja temaga olid rahul nii ülemused kui kliendid,» lausus Rullingo.

Tauri Kadaja Facebooki profiili päis teisipäeva, 22. novembri päeval. / Kuvatõmmis

Sakala andmetel kuulus BMW Tauri Kadaja nimelisele mehele või mõnele tema firmadest. Kadaja on muu hulgas seotud Taani sõidujagamisteenusega DriVR, mis hakkas Eestis tegutsema käesoleva aasta märtsis. Toimetuse käsutuses on sõidujagamisäpi ekraanitõmmis, mille kohaselt on Helery-nimeline autojuht alles eelmisel reedel Tallinnas viinud 5. seeria BMW-ga kliendi Aia tänavalt Inseneri tänavale. Kliendi nimi on toimetusele teada.

Ekraanitõmmis reedesest Taxify mobiiliäpist. / Kuvatõmmis

Kadaja, kes õnnetusejärgsel päeval Facebooki profiilis oma pärisnime väljamõelduga asendas, ütles Sakalale kolmapäeva hommikul telefonikõnes, et ei anna oma juristi soovitusel õnnetuse ja auto kohta mitte ühtegi kommentaari. Samuti ei soostunud ta ütlema, kas õnnetuses osalenud BMW oli tema nimele registreeritud või mitte, ega ka seda, kuidas see Helery kätte sattus. BMW foto seisis mehe Facebooki konto päises aga veel telefonikõne pidamise hetkelgi. Muude kontol leiduvate fotode põhjal võib järeldada, et BMW omandas Kadaja möödunud aasta märtsikuus.

Parandatud faktiviga kell 12.26 - mobiiliäpi ekraanitõmmise näol oli tegemist Taxify, mitte DriVR-ga. Auto vabandab.