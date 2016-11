Legendaarne küsija läheb Viljandi linnavolikogust parlamenti

Et uues, Jüri Ratase tüüritavas valitsuses haarab haridus- ja teadusministri portfelli Viljandi- ja Järvamaa ringkonnast parlamenti valitud Mailis Reps, täidab Toompea lossis temast tühjaks jääva tooli samas piirkonnas 2015. aasta valimistel 435 häält kogunud Helmut Hallemaa. Ta annab ametivande täna kell 14.

Keskerakonna tegemistes on Hallemaa osalenud selle sünnist saati, olles üks partei 204 asutajaliikmest. Viljandi juhtimises on ta kaasa löönud viimased 11 aastat nii linnavalitsuse liikme kui volikogu fraktsiooni esimehena. Ühtlasi on ta Keskerakonna maakonna- ja linnaorganisatsiooni juht.

Helmut Hallemaa kinnitas end teadvat, et on teiste kohalike rahvaasemike seas silma paistnud inimesena, kellele meeldib detailidele tähelepanu pöörata. «Jah, selline ma olen. Leian, et kui tööd teha, siis tuleb seda teha põhjalikult. Kui volikogu liige milleski kahtleb, peaks olema tema kohus küsida ja arvamust avaldada,» lausus ta.

Lubab stiili hoida

Ehkki riigikogu asendusliikmena hakkab Hallemaa kuuluma valitsust toetavasse koalitsiooni, lubas ta Viljandis selgeks õpitud stiilile truuks jääda ka uues ametis ning mitte niisama istuda.

Millisesse parlamendi komisjoni Hallemaa kuuluma hakkab, pole veel teada. See saab selgeks Keskerakonna fraktsiooni nõupidamisel, mis leiab aset kolmapäeva ennelõunal.

Viljandi volikokku pidanuks Hallemaa asemel tulema Kristi Piir, aga kuna ta loobub, saab selleks Urve Bergman.

Peep Aru tuleb tagasi

Riigikokku kuuluvate viljandlaste arv Helmut Hallemaa liikumisega Toompeale siiski ei muutu. Nimelt naaseb samal ajal kodulinna opositsiooni langenud Reformierakonna esindaja Peep Aru, kes alles tänavu suvel asendusliikme staatusesse tõustes Viljandi volikogu esimehe ametikohast loobus.

Aru kinnitas Sakalale, et kavatseb pärast viiekuist eemalolekut oma volitused linnavolikogus taastada. «Olen alati olnud oma kodukoha patrioot ja soovin kaasa aidata, et siin olulised asjad hästi edeneks. Mul on olnud viimastel aastatel kolm suurt unistust: esiteks Ugala teatri remont, teiseks uue haigla ehitus ning kolmandaks veekeskuse tulek. Esimesega ollakse juba enam-vähem ühel pool, teise kahe nimel tuleb veel tööd teha,» rääkis ta.

Muu hulgas lubas Aru, et ei taotle erakonnakaaslastelt võimalust uuesti volikogu esimeheks tõusta. «Loomulikult ei hakka ma sellist palagani tegema. Meil on väga hea volikogu juht Tiit Jürmann ning kavatsen teda igati toetada. Saan oma eesmärke väga hästi silmas pidada ka volikogu lihtliikmena.»