Galerii: peaministri kuuske hakkavad kaunistama Viljandi majad

Kunstikooli direktori Kadri Kallast-Variku sõnul oli ehete peateema Viljandi linna ja maakonna majad ja kodud. «Just see, kuidas kodu peegeldab lapsi ja nende linna või kodukohta,» täpsustas ta.

Direktor märkis, et õpetajad tahtsid teha ehete valmistamise kõikidele vanuserühmadele jõukohaseks, aga samal ajal huvitavaks, ning seepärast meisterdati need voltimistehnikas.

Osa ehteid valmis juba käesoleva nädala kunstitundides, kuid et kuusk on suur, korraldati eile veel ühismeisterdamine.

Kallast-Variku sõnul ei pidanud inspiratsiooni andev maja olema kindlasti oma kodu, see võis olla ka mõni kodulinna maja. «Mõte on saada ühtmoodi kirju pilt, et kui me nüüd Viljandist Toompeale läheme, siis justkui viimegi sinna tervitused siit linnast,» selgitas koolijuht.

Reedel oli kunstikooli toodud ka kuusemodell, et katsetada, kuidas ehted puu peal koos mõjuma hakkavad. Läbi majade pannakse tulukesed, mis majade akendest kumama jäävad. Pärast ehete valmimist on Kallast-Variku sõnul veel parajalt aega vormistamiseks. «Saame vaadata, kas on vaja veel paelu külge panna, ning mõelda, mismoodi majad kokku klapitada: kas paneme need ükshaaval või teeme tänavafronte.»

2. detsembril viib väike õpilaste seltskond ehted Toompeale. Seda, kes Tallinna kuuske ehtima saavad minna, otsustavad õpetajad. «Nemad vaatavad, kes on kõige usinamad ja innukamad olnud,» ütles Kallast-Varik.