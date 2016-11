Helir-Valdor Seeder: IRL-i esimees vajab ministrite leidmiseks veel aega

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul kinnitas volikogu laupäeval ühehäälselt uue koalitsioonileppe, endale tulevate ametikohtadega ning ka uute partneritega. Lisaks andis volikogu loa, et ministrite ja teiste oluliste ametikohtade jagamise üle võib otsustada erakonna eestseisus.

Helir-Valdor Seeder, miks ei saanud IRL-i volikogu sarnaselt oma võimupartneritele täna (laupäeval – toim.) oma ministrite nimesid välja öelda?

Põhikirjast tulenevalt peab kandidaadid esitama erakonna esimees ühtse paketina eestseisusele ja see omakorda volikogule. Volikogul on siis võimalus see kas kinnitada või tagasi lükata, aga muuta ei saa.

Meie esimees vajas aga kogu paketi kokku panekuks lisaaega. Volikogu aktsepteeris seda soovi ja otsustas anda ametikohtade jaotuse kinnituseks volituse eestseisusele, kes kogun esmaspäeval kell 15.30. Seejärel saab tõenäoliselt ka nimed teada.

Kas on võimalik, et uute ministrite seas võib leida ka teie nime?

Ma ei oska praegu midagi kinnitada. Erakonna esimees räägib praegu läbi paljude inimestega ja on juba paljudega ka rääkinud. Olukord on meie jaoks uus, sest paika tuleb panna ka riigikogu komisjonide juhid ja neid saab olema IRL-i juhtida senise kolme asemel viis. Ehk siis vaadata tuleb kogu tervikut, mis puudutab nii valitsust kui riigikogu.

Kas võib siis juhtuda, et teil tuleb väga kiiresti otsustada, kui nüüd mõnda ministri kohta pakutakse?

Eks poliitik peabki sellistel juhtudel väga kiiresti reageerima.

Erakonna volikogu juhina tuli teil juhtida istungit, kus otsustati selle üle, kas kiita heaks võimule minek koos sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonnaga ning kinnitada ka võimuleping. Kas vaidlus selle üle oli pikk või pigem otsustati kõik kiiresti?

Arutelu oli põhjalik. Küsimusi oli volikogu liikmetel palju ning tunti väga palju huvi, miks on ühes või teises punktis just selliselt kokku lepitud. Heakskiit tuli aga konsensuslikult, vastu ei olnud keegi. Ei leppele ega partnerite valikule.

Teie olete olnud erinevate koalitsiooniläbirääkimiste juures 2003. aastast alates. Kuivõrd erinesid need eelmistest või olid need põhimõtteliselt eelmistele sarnased?

Eks nad põhiprintsiibis olid ikka sarnased. Esmalt vaadatakse üle suured teemad ja siis minnakse detailide juurde. Strateegia on olnud ikka sarnane.

Kui IRL pidas eelmisi võimuläbirääkimisi sotside ja Reformierakonnaga, siis kestsid need väga pikalt ja avalikkus ei teadnud vahepeal kas läbirääkimised üldse jätkuvadki. Nüüdsed läbirääkimised tundusid käivat väga kiirelt. Kas uute partneritega oli lihtsam kokkuleppele jõuda?

Kui kõrvutada eelmisi ja seekordseid läbirääkimisi, siis tuleb kõigepealt vaadata, mis aega need jäid. Eelmise võimuliidu kõnelused olid pärast korralisi valimisi ja siis ongi rohkem aega. Eks aeg määrab ka tempo. Teiseks tuleb arvestada, et eelmisel korral tehti plaane nelja aasta peale, nüüd sai raamistiku teha 2,5 aasta peale. Hulk otsuseid on juba ette ära tehtud ning seetõttu oli ka teemade hulk ehk rohkem piiratud.

Millisena näete uute partneritega oma erakonna tulevikku? Kas on sellist hirmu, et uue võimuliidu tegevus viib IRL-ilt ära seniseid klassikalisi valijaid või usute, et uues koalitsioonis osalemine toob teile järgmistel valimistel toetajaid juurde?

Me ei teinud seda lepingut valimisi silmas pidades, vaid mõtlesime riigi vajadustele. Seda usun ma aga küll, et uus koalitsioonileping on rohkem IRL-i nägu kui endine. See ei ole vasakpoolne. Me ei tõsta maksukoormust, küll aga suurendame sotsiaalset võrdsust ja usun, et see vastab rohkem meie valijate õiglustundele. Konservatiivse mõttemaailma ning IRL-i valija seisukohast peaks uus leping olema parem kui eelmine.

Nüüd on muidugi küsimus, kuidas seda lepingut suudetakse ellu viia. Loodan väga, et ministrite valik toetab seda ning ministrite isiklikud suhted ja omavaheline keemia on piisavalt hea, et lepinguga hästi toimetada.