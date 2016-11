Viljandis avati taas plaadipood

«Sellest pole plaanis teha lihtsalt pood, vaid omamoodi kokkusaamiskoht, kus muusikast huvitatud inimesed võivad rahulikult maha istuda ja juttu rääkida ning muidugi muusikat kuulata,» kõneles Viljandi Plaadimehe omanik Jaak Kärmas, kes plaanib poodi tuua ka temaatilist kirjandust.

Jaak Kärmas pakub, et viimane kord sai Viljandis vinüülplaate kauplusest osta kaheksakümnendate keskel.

«Siis käis müük põhiliselt turul, mäletan sealseid rohelisi laudu. Bisnis oli päris vilgas, kaupa müüdi muidugi riide alt,» rääkis Kärmas. «Viljandi kesklinnast Meloodia poest sai ka, kui õnneks läks. Sinna telliti tavaliselt paar-kolmkümmend eksemplari, millest letile jõudis üks. Ülejäänud läksid tagauksest välja.»

Muusikasõber Valdo Ots, kes avapäeval lahkus poest kotitäie albumitega, ütles, et seni on ta käinud Tallinnas ja Tartus vinüüle nõutamas. «Nüüd siis laienes valik ka kodulinna ja selles poes on see üsna rasvane. Sobivat kraami oleks osta olnud veel paari tuhande euro eest. Hubane urgas, peaks mainima.»

Kärmas lausus, et vinüülplaatide vastu on huvi taas kasvanud. Plaadimehes on valik seinast seina. Enamik vinüülplaate on teisel ringil, keskmine hinnaklass on vahemikus 5–10 eurot ning üldjuhul on kaup heas korras.

«On albumeid, millel on kaas veidi kannatada saanud, kuid minul on nad müügis sellepärast, et need on rariteetid,» rääkis Kärmas. «Mul on ümber maailma head sõbrad, kes käivad minu palvel turgudel ja kollektsioone tuulutamas ning otsivad plaate. Ma ise näen ka kõvasti vaeva.»

Nädalavahetusel Viljandis käinud italodisko täht Ryan Paris oli Kärmasele kinnitanud, et plaadipoed on ümber maailma liigitatud turismiobjektideks, kuhu melomaan tahab kindlasti esimeses järjekorras minna.

«Veetorn ei kao kuhugi, plaadipoest aga võib keegi midagi ära osta,» lausus Kärmas naerdes. Uue poe omanik on tuntud ka DJ ja peokorraldajana. «Muidugi annab siin omamoodi tooni minu veerand sajandi pikkune DJ-ameti pidamine, aga arvamus, et DJ-d kuulavad ainult tümpsu, on väga eksitav. Viljandi Plaadimehe valik täieneb pidevalt. Kindlasti uurin alati ka seda, mida inimesed siit ootaksid, sest ma ei teinud seda kohta ju endale.»