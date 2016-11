Viljandi linna põhikoolid maadlevad hommikuti parkimisohtudega

Vanemad on sageli sunnitud lapsed maha panema kas liikuvaid autosid täis parklas või otse tänaval. Esimene probleem on ammune tuttav Jakobsoni kooli perele, teisega seisavad vastamisi Kesklinna kooli lapsed ja vanemad.

Nokk kinni, saba lahti

Tiit Kurvits / Elmo Riig

Jakobsoni kooli direktor Tiit Kurvits tunnistas, et teema on valus. Mure on juhtidega, kes peatuvad kooli ukseni viiva jalgtee otsas ning ummistavad sellega parklasse sissesõidu, jättes parkla tagumise osa tühjaks. Ka eksitakse hommikusel ajal vaid peatumist lubava märgi vastu ning jäetakse pargitud sõidukid läbisõitjaid takistama. Tunamullu prooviti murele leevendust tuua, lubades autodel hommikuti laste mahapanemiseks peatuda vaid koolimaja taga asuvas parklas. See tõi aga kaasa uued ohud koolimajaga külgneval kitsal teel. Nii naasti peagi majaesise parkla kasutamise juurde.

«Mure on ka ujulas käijatega, kes pargivad koolimaja taha viiva tee äärde, mistõttu jäävad Männimäe poolt mööda kõnniteed kooli tulevad lapsed autode varju,» rääkis Tiit Kurvits. «Parklas astuvad lapsed aga tihti autost otse haljasalale, mis sügisel poriseks ja talvel libedaks muutub, olles nii lisaohuallikas. Olukorda leevendaks kõnnitee ehitamine parkla serva, kuid koolil endal selleks raha ei jätku.»

Kooli hoolekogu koostab Kurvitsa sõnul linnavalitsusele järelepärimist koolide ümbruse liiklusturvalisuse uuringu kohta, mille on teinud politsei ja maanteeamet.

«Uuringus pakuti olukorra parandamiseks nii lihtsamaid kui kallimaid lahendusi. Hoolekogu soovib teada, kas ja kuidas kavatseb linn uuringust lähtudes edasi liikuda ning mida plaanitakse ette võtta,» üles Kurvits. Ühtlasi pani ta lapsevanemaile südamele, et liiklusturvalisus algab sageli kodust ja vanemate eeskujust.

Viimastel nädalatel on Jakobsoni kooli parklas nähtud toimetamas politseinikke. Üks mainitud uuringu koostajaid, Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam ütles, et Jakobsoni kooli juures on järelevalvet tehtud kooliperelt tulnud teadete peale.

Alar Sadam / Marko Saarm

«Kui tarvis, peame sekkuma ja juhtidele meenutama, et märgid on järgimiseks ning ajapuuduse taha pugedes ei tohi muutuda liiklusohtliku olukorra põhjustajaks,» rääkis Sadam.

Omavalitsustelt uuringu kohta laekunud tagasiside kohta nentis ta, et seni seda pole. «Mõistame, et ettepanekute elluviimine nõuab aega ja investeeringuid. Kavatseme kindlasti teha ka järelkontrolli, et näha, kas omavalitsused ettepanekuid üldse arvesse on võtnud.»

Mured ka teistes koolides

Paalalinna kooli direktor Aavo Palo tõdes, et ehkki mure ei ole tundmatu ja igakuistel koolikogunemistel on see sageli käsitlemist leidnud, ei ole politseisse pöördumiseks vajadust olnud. Palo kinnitas, et Paalalinna kooli ümbruse liiklusohutus paraneb planeeritavate rekonstrueerimistööde valmides.

«Pikendatakse bussipeatuste taskuid Paala teel ja Suur-Kaare tänaval ning lapsed saavad edaspidi seal autodest maha tulla. Kooli sisehoov jääb parkimiseks ning majaesine parkla muutub mängu- ja õuealaks. Töödega loodame valmis olla koolimaja renoveerimise lõpu järel ehk 2018. aastal.»

Kesklinna koolis leevendas hommikuse tipptunni pingelisust Kooli tänavale rajatud kõnnitee, mille ääres autod peatuda saavad.

Direktor Aavo Soopa lausus, et tülisid ei ole viimasel ajal lahendada tulnud, kuid ajuti on olukord pingeline. Palju sõltub direktori sõnul sellest, millises meeleolus on lapsi kooli toovad vanemad. «On küll kitsas ja ette tulnud intsidente, kuid rahulikult toimetades sujub kõik,» ütles Soopa.