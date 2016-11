Euroopa anomaalne paik, kus meie mobiilid ei tööta

Mees, kes käib õlut ostmas Soomes

​Naljasõbrale pole Gert Kiileri nimi võõras. Liba-Sakala, «Pehmed ja karvased» ning «ENSV» on vaid mõned märksõnad, mille varjus on selle vabakutselise kirjamehe sulekrõbinat kuulda olnud. Vähesed teavad aga, et tema suur kirg on õllepurkide kogumine. Ja me räägime siinkohal arvatavasti Eesti uhkeimast kogust.