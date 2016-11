Video: Mihkel Raud ületas Viljandis ühte oma suurimat hirmu

Tema kõige suurem hirm on see, et kohale tuleb vaid kaks inimest ja kedagi ei huvita. Viljandis läks aga vastupidi. Raud ütles, et sai lugejatelt isegi lilli, mis oli tema jaoks eriti positiivne üllatus ja mida tavaliselt ei juhtu.

Uku keskus oli kuues koht, kus ta oma uut teost esitlemas käis. Kohe pärast seda, kui oli raamatu ostnud inimestele autogrammi andnud, ootas teda ees sõit Pärnusse, kus tuli järgmine esitlus. Apollo raamatupoe juhataja märkis, et esitluse ajal läks kaubaks umbes 40 raamatut.

Kaks Mihkel Raua raamatut ostnud Jaan Pihlak ütles, et on Mihkel Raua suur austaja ja tuligi Uku keskusesse spetsiaalselt tema pärast. Kaks raamatut ostis mees aga seetõttu, et kinkida üks pojale ja teine tütrele – vastavalt sünnipäevaks ja jõuludeks. „Olen küll kõva lugeja, aga viimasel ajal ei osta palju raamatuid,“ lausus ta. Kui ta aga jõuab, siis kavatseb enne raamatute ärakinkimist ühe ka ise läbi lugeda.