Otsijad leidsid kodust koeraga lahkunud naise surnukeha

Vana-Võidu tee ääres saab terve päeva autos veeta

Vana-Võidus asuv rehvitöökoda on praegu isiklikust rekordist poolteise tunni kaugusel, sest ukse taga looklev järjekord on umbes viie tunni pikkune. Rekord on olnud aga 6,5 tundi.