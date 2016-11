Maailma suurim firma proovib Viljandis tehtud robotit

Arkansase osariigis asuva 40 000 elanikuga Bentonville’is asub 2,3 miljoni töötajaga suurfirma peakontor ning seal asub ka kontserni kauplus number 1. Just selle kaupluse peaukse kõrval on ligi kuu aega seisnud Viljandis valminud pakirobot, kust oma kauba saavad kätte need kliendid, kes on tellinud selle Walmarti veebipoe kaudu.

«Mujal USA-s teevad seda tööd teenindajad, kes pakke leti tagant klientidele ulatavad,» selgitas Cleveroni juht Arno Kütt, kes on Bentonville’is töötavat robotit käinud oma silmaga vaatamas. «Kaupluses number 1 töötab nüüd pakirobot. Esialgu on seal abiks üks poe töötaja, kes kliente vajaduse korral juhendab.»

Poekett uurib robotiga klientide arvamust

Esialgu kasutab Walmart vaid ühte robotit ning see on uue lahenduse katsetus. «Seda teevad kõik, et alustavad väga väikselt ja proovivad, kuidas süsteem töötab,» rääkis Kütt. Millal võiks aga tulla suur hüpe ning Viljandis tehtud robotid võiksid jõuda kõigisse Walmarti poodidesse, mida ainuüksi USA-s on ligi 4000 ning kogu maailmas üle 7000, ei tohtinud Arno Kütt öelda.

«Sellised lepingud on tavapäraselt väga konfidentsiaalsed ja kommentaare saame jagada alles pärast seda, kui kõik on lõpuni kokku lepitud,» selgitas ta.

Walmarti katsetusele on tähelepanu pööranud ka mõned USA suured meediaväljaanded. Business Insider kirjutas pakirobotist esimest korda nädal tagasi. Selles artiklis selgitas Walmarti kõneisik Kory Lundberg, et kiirus ja mugavus on klientidele väga tähtsad ning poekett otsib järjest uusi võimalusi, kuidas klientidele selles osas vastu tulla. «Oleme elevil, et saame olla esimene ettevõte, kes seda tehnoloogiat katsetab, ning ootame hea meelega klientide ja töötajate tagasisidet,» lisas Lundberg.

Bentonville’ist alles sel nädalal naasnud Arno Kütt jälgis pakiroboti juures toimuvat ka isiklikult ning kinnitas, et klientide hinnang oli positiivne. «Inimesed on selle väga hästi omaks võtnud,» lausus ta.

Viljandlastele Uku keskuse parklapoolse sissekäigu juurest tuttava pakiroboti Walmarti jõudmise taga on suur Põhja-Ameerika kontsern Bell and Howell, kes sõlmis aasta tagasi Cleveroniga koostööleppe. Viljandis leiutatud pakiroboteid on kavas viia USA-sse ja Kanadasse ning Cleveron andis garantii, et suudab viie aasta jooksul toota 15 000 robotit.

Cleveron valmistub teist tehast ehitama

Vahepealse aasta jooksul on robot saanud USA turule jõudmiseks nõutavad sertifikaadid ning robotit on tutvustatud messidel. Lepingu rahaline suurus on saladus, aga suurusjärk on sajad miljonid eurod.

Sel sügisel hakkas Cleveron otsima korraga 20 uut inseneri ja üksuste juhte ning sel nädalal jõudis linnavalitsusele ettevõtte palve algatada Reinu teel ettevõttele kuuluval kinnistul detailplaneering. Cleveron kavatseb sinna rajada kuni 14 000 ruumeetri suuruse tehase.