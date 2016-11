Audit: EAS teavitas presidendi kantseleid tagasinõude otsusest juba augustis

Ehkki Toomas Hendrik Ilves on Facebookis kinnitanud, et sai alles oktoobris teada, kui palju EAS tema osaühingult Ermamaa Ärma talu külalistemaja projekti ellu viimata jätmise eest tagasi küsib, näitab täna avaldatud audit, et sellekohane info saadeti presidendi kantseleile juba 23. augustil.