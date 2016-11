Üleeile koeraga jalutama läinud naine on endiselt kadunud

Politsei palub inimeste abi, et leida üles 81-aastane Maie, kes läks teisipäeval oma koeraga jalutama ega ole seni koju naasnud. Eile hiliste õhtutundideni kestnud otsingud jätkuvad ka täna terve päeva, kuna ilmaolud on rasked ja naine on juba kaks ööd kadunud olnud.