Kirgi kütnud loomatsirkus pääseb Viljandisse esinema

Käesoleva nädala lõpuni Tartus etendusi andev Zoo Impeerium, mis kasutab oma töös ka metsloomi, on tekitanud loomaõiguslastes tugevat vastuseisu. Tartus korraldatud meeleavaldusel, millele kogunes eelmisel nädalal rohkem kui sada loomaaktivisti, anti plakatitel edasi sõnum, et tsirkus tegeleb loomapiinamise ja nende eluaegse vangistamisega.

Tartu linnapea Urmas Klaas lubas pärast aktsiooni, et metsloomi kasutavad tsirkused ülikoolilinnalt tulevikus enam avaliku ürituse luba ei saa, mille peale leidis liikumise Loomade Nimel vabatahtlik Rando Liiva, et meeril on moraalne kompass paigas.

Napp häälteenamus

Viljandlane Andres Karro, kes on ka liikumise Loomade Nimel liige, oleks samuti soovinud aktsioonist osa võtta, ent pidi samal ajal tööl olema. Ta leidis aga, et Viljandi võiks eeskuju võtta Tartust, mille linnapea ühtki metsloomi kasutavat tsirkust enam linna ei luba.

Eelmise nädala uudiste valguses pidigi Viljandi linnavalitsus langetama esmaspäeval otsuse, kas Zoo Impeerium on siia teretulnud. Linnapea Ando Kiviberg tõdes, et linnavalitsus polnud otsustades üksmeelne, aga osaühingule Silver Show Estonia anti siiski luba järgmisel nädalal oma tsirkusetelk ja seda teenindavad rajatised turu parklas püsti lüüa.

«Oli tõsine diskussioon ja moraalselt kaheldavad asjaolud toodi ka välja. Juhin tähelepanu sellele, et maa kasutusse andmisest keeldumiseks peab olema seaduslik alus. Sellist alust praegu ei eksisteeri,» ütles Kiviberg napi häälteenamusega sündinud otsuse kohta.

Viljandi linnapea rääkis, et talle on tsirkus alati meeldinud ning ta on lapsena nautinud ka dresseeritud loomade etteasteid, kuid praegu ta teab, et nende dresseerimisega kaasneb sageli ka väärkohtlemine.

«See on lubamatu. Olen kindel, et seadusandja teeb oma tööd põhjalikult ja kiiresti ning küsimus leiab edaspidi mõistliku ja õiglase lahenduse,» viitas ta maaeluministeeriumis ettevalmistamisel olevale eelnõule, mis peaks keelama metsloomade kasutamise tsirkuses.

Rahvale meeldib

Zoo Impeeriumi tsirkust korraldava Silver Show Estonia projektijuht Sirje Lindsalu ütles, et hoolimata loomaõiguslaste protestist ja Tartu linnapea lubadusest, et see jääb seal viimaseks loomi kasutavaks tsirkuseks, pole nende publiku hulk kahanenud. «Rahvale ikka meeldib loomadega üritus, vähemalt näha neid loomi. Etendused on vahvad ja rõõmsameelsed,» lausus ta.

Eestis juba 20 linnas tuuritanud Zoo Impeeriumil pole tema sõnul varem probleeme olnud. «Kui siis on Kemmerling kemmergu viimata jätnud, aga etenduste kohta pole küll negatiivset tagasisidet olnud,» kinnitas Lindsalu.

Ta leidis, et kui loomi kaitsta soovitakse, siis peab selleks midagi tegema, mitte niisama plakatitega seisma. Näiteks soovitas Lindsalu loomade jaoks raha koguda või neid muul moel aidata. Samas tunnistas ta, et loomade kasutamine rahva lõbustamiseks tekitab väga erinevaid arvamusi.