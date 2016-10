Teehooldaja viis esimese portsu soola teele

"Olime esimeseks lumeks valmis. Patrullteenistus oli öösel väljas ja esimest korda tegime libedatõrjet," selgitas Eesti Keskkonnateenuste lääne regiooni juht Jaan Viljas. Viljandi tänavatel polnud libedatõrjet vaja teha, küll aga vajasid soola mõned maanteelõigud.

Viljandi politseijaoskonna patrulltalituse juhi Alar Sadama sõnul möödus esimene lumine öö Viljandimaal rahulikult. Maha sadanud lumi piirkonnas ühtegi liiklusõnnetust kaasa ei toonud.

Tavapäraselt vedas hooaja esimene lumi järjekorra pikaks ka Vana-Võidus asuva rehvitöökoja ukse taga, sest see on üks väheseid kohti, kus rehve vahetatakse elavas järjekorras.

"Järjekorra pikkus on praegu umbes kaks ja pool tundi," ütles autokeskuse töökoja juht Tarmo Salumaa kell 10.30. "See väide kehtib, et esimene lumi veab järjekorra pikaks."

Salumaa sõnul on aktiivne rehvivahetushooaeg kestnud umbes nädala. "Järjekorrad pole seni küll pikaks veninud, aga töökojas on käinud pidevalt tihe töö," lisas ta.