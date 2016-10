Reformierakondlane: meie võitlused paistavad väljast suuremad kui seest

Nii Keskerakonnas kui Reformierakonnas käib praegu võimuvõitlus. Keskerakonnas on asjad üpris mustvalged, aga Reformierakonnas märksa keerulisemad. Madis Timpson, palun selgitage, mis toimub.

No Keskerakonna kohta ei tahaks ma eriti midagi öelda. Aga mis puudutab Reformierakonda, siis meie võitlused paistavad väljast oluliselt suuremad kui seest. Mina küll erakonna liikmena ei tunneta, et meil oleks teab mis suur lõhe, kus vastandlikud jõud hirmsasti rivaalitsevad.

Erinevaid arvamusi on meil alati olnud, ainult NLKP-s oli üks arvamus. Mina pean normaalseks, kui inimesed eri teemadele erinevalt lähenevad ning enne otsuste langetamist vaidlevad.

Mulle on kõrvalseisjana jäänud mulje, et nüüdseks võimule saanud nooremad reformierakondlased ei talu seda, et Siim Kallas on aktiivses Eesti poliitikas tagasi.

Mina ei tea, kas ta nüüd ikka on nii tagasi. Eks Siim pea mõtlema, mida ta tahab teha ja saavutada. Jah, presidendivalimiste aegu oli Reformierakonnas neid noorema põlvkonna poliitikuid, kes eelistasid kandidaadina Marina Kaljuranda, aga mind küll Siimu tagasitulek ei häiriks.

Äkki polegi nii suure poliitilise kogemusega mehel nagu Kallas Eestis kohta? Nii peaministri kui presidendi ametikohaga läks tal halvasti ja seda ei kujuta ilmselt keegi ette, et ta järgmisel sügisel Viimsi linnaosavanemaks kandideeriks.

Vastab tõele, et kahel suurel katsel on tal viltu vedanud, kusjuures eri põhjustel. Mina ei tea, mida ta sisimas tahab. Aga jah, ka mina ei kujuta teda ette linnaosavanemana.

Kuidas teie arvates on Taavi Rõivas peaministri ja erakonna esimehena hakkama saanud?

Ma ei näe tema puhul põhjust eriliseks kriitikaks. Niipalju kui mina olen kõrvalt vaadates aru saanud, on Taavi olnud välismaal Eestile väga hea müügimees. Ja olgem ausad, nii väikese riigi puhul tulebki järjekindlalt seda tööd teha.

Reformierakonna esimehena... No ma ei tea...

Küsin seda sellepärast, et viimasel ajal on ikka ja jälle kuulda olnud väiteid, et Rõivas on liiga pehme ja otsustusvõimetu.

Tema juhtimisstiil on suunatud kompromissi otsimisele. Aga see ei tähenda, et ta pehme oleks. Mina ei saa aru, kust tuleb ihalus nõukaaegsete kolhoosiesimeeste või autobaasi direktorite stiili järele. Peaminister ei peagi tegelema mingite majade ja kruntide jagamisega.

Väga pikka aega on elanud legend, et Reformierakonda tüürib kõige rohkem hoopis Rain Rosimannus. Kui palju on selles varem tõtt olnud ja mis positsioon tal praegu parteis on?

Kahtlemata on Rain väga võimekas ja tark inimene, aga tema roll on ilmselgelt üle müstifitseeritud. Tegelikult ei ole Eesti poliitikas nii mõjuvõimsaid halle kardinale.

Lõpetuseks võiksime juttu teha Viljandi reformierakondlastest. Kuivõrd tugevalt te end tunnete maakonnakeskuses, mõeldes 2017. aasta kohalikele valimistele? Seni pole teie nimekirjas uusi ja noori nägusid eriti näha olnud.

Ma ei ole sellega päris nõus. Kui võrrelda meie nimekirja 2009. ja 2013. aastal, on erinevus märgatav ning ma ei oleks väga kindel, et teistele erakondadele tuli noort täiendust rohkem. Seda võin küll lubada, et järgmisel aastal on meil neid märksa enam.

Teisalt ma ei vaidle vastu, et uute inimeste toomine kohalikku poliitikasse pole lihtne. Väga ei viitsita ühiskondlikku vastutust võtta. Parema meelega vedeletakse vabal ajal ujulas mullivannis. Poliitika pole eriti popp hobi. Eks sellest pea ka aru saama, sest üldiselt pole eesti inimestel kombeks poliitikutele nende saavutuste eest aitäh öelda. Küll aga ollakse kritiseerides väga helded.