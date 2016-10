«Ta oli Viljandi kohal ja liikus üle linna lääne poole,» kirjeldas Mees. «Igal juhul lendas ta kiiremini kui lennuk ning silma järgi otsustades oli lennukist ka paarkümmend korda suurem. Midagi sellist ei ole ma igal juhul enne kunagi näinud, puhas tuli oli taevas.»

Leegitsevat objekti märkas Mees neljapäeval kell 18.15. Filmima hakkas ta seda paar minutit hiljem.

«Rohkem, kui on videost näha, ma seda suumida ei saanud,» rääkis Mees. «Lõpuks kadus pilve taha.»

Asjatundjate esimesel hinnangul ei ole filmitu meteoor.

«See võib olla mõni atmosfäärinähtus,» pakkus meteoriitika komisjoni esimees Jüri Plado. «Meteooriga ei saa tegemist olla, sest tema langemiskiirus on peaaegu olematu.»

Kolleegiga on sama meelt teine sama valdkonna ekspert, meteoriitika komisjoni liige, kivimiteadlane Juho Kirs.

«Arutasime omavahel asja ning olen täiesti päri, et see on mingisugune peegeldus, näiteks loojuva päikese kuma mingilt pilvelt või õhukihilt,» lausus ta. «Langeva keha jaoks on video vältus liiga pikk.»

Välja on pakutud, et tulekerana võis näida mõne Viljandi kohal liikuva lennuki peegeldus. Lennujuhtimiskeskusest kinnitati, et pärast kella 18 on tippaeg, mil õhus on palju lennukeid, ning neid liigub ka Viljandi kohal, sest siit läheb läbi mitu lennutrassi.

Lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe lausus pärast videoklipi ülevaatamist, et lennuk see ilmselt siiski pole.

«Lennukina või ka peegeldusena lennukilt see mulle ei tundu,» ütles Salumäe. «Pigem julgeksin pakkuda samuti mingit ilmastikunähtust atmosfääris. See tundus olevat ka üsna staatiline, aga selles võib video muidugi päris kenasti petta. Väga huvitav igal juhul.»