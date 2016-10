Tee-ehitajad mängivad viljandlaste närvidel

«Asjad on ikka väga halvasti. Kui nad peaks õigeks ajaks valmis saama, on see sulaselge ime,» arutles abilinnapea Kalvi Märtin kolmapäeva pärastlõunal. Ühtlasi märkis ta, et eelmise nädala lõpus läks raekojast tee-ehitusfirmale Marble ja elektrimontaažitööde tegijale Elars kuri kiri, milles linnajuhid avaldasid ehituse viibimise pärast muret ning ähvardasid iga tähtajast üle mineva päeva eest sisse nõuda viivise, mis on 0,4 protsenti objekti kogumaksumusest.

Valgustus ja teekate

On eriti tähelepanuväärne, et see oli juba teine samasisuline pöördumine nende firmade poole.

Plaani järgi peaks Koidu tänava Tartu ja Jakobsoni tänava vahelise ning Lossi tänava Posti ja Jakobsoni tänava vahelise lõigu ajakohastamine lõppema 1. novembril. Mõlemal teejupil tuleb sõiduteele maha panna uus asfalt ning teha korda kõnniteede need osad, mida pole hiljuti uuendatud. Kõik kokku läheb linnale maksma ligi 105 000 eurot.

Paraku ei sisenda praegu kohapeal avanev pilt usku, et töö võiks tähtajaks valmida. Kui välja arvata see, et Koidu tänava äärde on toodud mõned valgustipostide betoonpiibud, polnud töövõtjad eilseks hakkama saanud muuga, kui Lossi tänava äärest maha saaginud kolm suurt pärna, ent isegi nende kännud turritasid alles üle teepinna.

Kalvi Märtini sõnul on paberimajanduse mõttes trumbid linnavalitsuse käes, sest leping lubab ülesandega jänni jäävaid firmasid rahaliselt karistada.

Paraku on see tema hinnangul väike lohutus, sest talv kipub peale tulema ning mitte keegi ei taha, et viljandlased peaksid kevadeni oma linna südames killustikukuhjade vahel ukerdama.

Ennekõike seisneb küsimus selles, kui kaua veel Eesti asfalditehased töötavad. Kui ilmad muutuvad püsivalt talviseks, tuleb üle riigi teekatte tootmisesse mitme kuu pikkune paus.

Sel esmaspäeval Marble, Elarsi ja linnavalitsuse majandusameti esindajate osavõtul peetud töökoosolekul lubasid ehitajad siiski, et kohe pannakse masinad täie võimsusega huugama ning ehituse poolelijäämist pole mõtet karta.

Ehitajad annavad lubadusi

Sama kinnitas eile Sakalale Elarsi projektijuht Urmas Laigna. Tema väitel tulenes viivitus ennekõike asjaoludest, mis ei olenenud firmast. Nimelt tahtvat samas piirkonnas oma kaableid ja reservtorusid maasse panna ka võrguettevõte Elektrilevi, kuid tema projekt valmis alles läinud reedel. «Nii tänavavalgustus kui Elektrilevi asjad lähevad samasse kraavi, aga me ei saa kraavi kaevata enne, kui on täpselt teada, kui lai see peab tulema. Nüüd on asjad selged ja kui homme (neljapäeval – toimetus) saavad kännud maa seest välja, võime kohe kaevama hakata,» rääkis Laigna.

Nagu abilinnapea, nii nentis ka projektijuht, et suure tõenäosusega 1. novembriks kõigi tarvilike tegevustega ühele poole ei jõuta, kuid see ei tähendavat pikka venimist.